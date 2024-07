Dons des organismes privés et ONG

Les dons des organismes privés bénévoles et des ONG sont définis par les transferts émanant de ces derniers sous forme d'espèces, de biens ou de services, et pour lesquels aucun paiement n'est requis. Le secteur privé est composé d'entreprises privées, de ménages et d'institutions sans but lucratif fournissant des services aux ménages. Le financement du développement émanant du secteur privé gagne en importance. Il inclut les fondations privées qui jouent un rôle croissant dans le financement du développement et la recherche de moyens innovants pour le promouvoir, les ONG, et le secteur privé à but lucratif. Cet indicateur est mesuré en USD constants. L'année de référence est 2021.