Réserves gouvernementales

Les avoirs de réserve sont des actifs qui sont à la disposition immédiate et sous le contrôle des autorités monétaires et leur permettent de financer directement les déséquilibres des paiements. Il peut s'agir d'or monétaire, de droits de tirage spéciaux (DTS), d'une position de réserve au Fonds monétaire international (FMI), d'avoirs en devises (monnaie fiduciaire et dépôts, et valeurs mobilières) et d'autres créances. Cet indicateur est mesuré en DTS. Le FMI détermine quotidiennement la valeur des DTS en calculant (à partir des taux de change du marché) la valeur totale en USD d'un panier de devises, dont chacune est pondérée. Ce panier et ces pondérations font l'objet de révisions périodiques.