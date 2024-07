Les coûts de production des administrations publiques dépendent de décisions relatives au volume et au type de biens et de services produits par les administrations publiques, et à la meilleure manière de les produire.

Les coûts de production des administrations publiques comprennent les coûts liés à la rémunération des agents publics, les biens et services utilisés par les administrations publiques (y compris la consommation intermédiaire et les transferts sociaux en nature effectués par l’intermédiaire de producteurs marchands et payés par les administrations publiques), et les autres coûts de production, qui englobent l’amortissement du capital et les autres impôts sur la production moins les autres subventions à la production.

Les données couvrent l’emploi public et la consommation intermédiaire affectés à des activités de production destinées à l’usage propre des administrations publiques, par exemple les routes ou d’autres projets d’investissement dans des équipements construits par des agents publics Pour produire les biens et les services publics, les administrations publiques recourent à leurs propres agents et à leur capital ainsi qu’à des prestataires extérieurs (institutions à but non lucratif ou entités du secteur privé).

Cet indicateur est mesuré en pourcentage du PIB.