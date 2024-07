Dépenses des administrations publiques par emploi

La consommation finale des administrations publiques peut être divisée en deux catégories distinctes. La première regroupe les dépenses de consommation collective (défense, justice, etc.) qui bénéficient à la société dans son ensemble, ou à de larges pans de la société, et que l’on qualifie souvent de biens et services publics. La seconde comprend les dépenses de consommation individuelle (soins de santé, logement, éducation, etc.) qui reflètent les dépenses engagées par les administrations pour le compte des ménages individuels. Cet indicateur est exprimé en pourcentage du produit intérieur brut (PIB). Les données sont basées sur le Système de Comptabilité Nationale de 2008 (SCN 2008).