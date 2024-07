Recettes des administrations publiques

Les administrations collectent des recettes essentiellement dans deux objectifs : financer les biens et services qu'elles fournissent aux citoyens et aux entreprises et jouer leur rôle redistributif. La comparaison des niveaux de recettes publiques entre pays, en pourcentage du PIB ou par habitant, offre une indication de l'importance du secteur public dans l'économie en termes de ressources financières disponibles. Le montant total des recettes collectées par les administrations publiques est déterminé par les décisions politiques antérieures et actuelles. Cet indicateur est mesuré en milliers USD par habitant et en pourcentage du PIB. Les données sont basées sur le Système de Comptabilité Nationale de 2008 (SCN 2008) pour tous les pays de l'OCDE.