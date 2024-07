Le déficit des administrations publiques est défini comme le solde des recettes et des dépenses du gouvernement, y compris les revenus du capital et les dépenses en capital. La capacité de financement signifie que les administrations publiques ont un excédent et fournissent des ressources financières à d'autres secteurs, tandis que le besoin de financement signifie que le gouvernement a un déficit et qu'il a besoin de ressources financières provenant d'autres secteurs. Cet indicateur est mesuré en pourcentage du PIB.Les données sont basées sur le Système de Comptabilité Nationale de 2008 (SCN 2008).