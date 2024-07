Le PIB par heure travaillée mesure la productivité du travail, et l’efficacité avec laquelle le facteur travail et d’autres facteurs de production sont utilisés dans le processus de production. Le facteur travail est le nombre total d'heures travaillées par l'ensemble des individus participant à la production. La productivité du travail ne reflète que partiellement celle exprimée en termes de capacités personnelles des travailleurs ou d’intensité des efforts accomplis par ces derniers. Le rapport entre la production et le facteur travail dépend pour une large part de la présence et/ou de l’utilisation d’autres facteurs (capital, facteurs intermédiaires, évolution technique ou organisationnelle, gain d’efficience, économies d’échelle, par exemple). Cet indicateur est mesuré en USD (prix constants 2010 et PPAs) et indices.