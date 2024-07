Le taux de chômage des allochtones correspond à la part des allochtones au chômage âgés de 15 à 64 ans dans la population active allochtone (la somme des allochtones en emploi et au chômage) du même âge. Les chômeurs correspondent aux personnes qui déclarent être sans emploi pendant la semaine de référence, être disponibles pour travailler et avoir pris des dispositions spécifiques pour trouver du travail pendant les quatre semaines précédant l'entretien. Dans les pays d'accueil européens traditionnels, les travailleurs immigrés sont plus fortement touchés par le chômage que les autochtones. Cet indicateur est mesuré en pourcentage de la population active allochtone.