Taux d’activité des allochtones

Le taux d’activité de la population allochtone correspond à la proportion d’actifs occupés et de chômeurs âgés de 15 à 64 ans parmi l’ensemble de la population allochtone (actifs et inactifs) de la même tranche d’âge. Sont considérées comme des actifs occupés les personnes qui, au cours de la semaine de référence, ont travaillé pendant au moins une heure ou avaient un travail mais en étaient absentes. Les chômeurs s’entendent des personnes qui déclarent être sans emploi pendant la semaine de référence, qui sont disponibles pour travailler et qui ont recherché activement un emploi pendant les quatre semaines précédant l’entretien. En Europe, dans les pays traditionnels d’immigration, les travailleurs immigrés sont davantage touchés par le chômage que ne le sont les travailleurs autochtones. L’indicateur est exprimé en pourcentage de la population allochtone d’une même tranche d’âge, par sexe.