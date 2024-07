L’aide alimentaire correspond à des dons et des prêts accordés à des conditions de faveur, répondant aux critères de l’aide publique au développement (APD).

L’aide alimentaire est classée dans des catégories, et notifiée en conséquence, en fonction de son utilisation et de ses modalités de fourniture. S’agissant de l’utilisation de l’aide alimentaire, on distingue trois catégories : l’aide alimentaire programme, qui est fournie sous la forme de transfert de ressources assurant un soutien au niveau de la balance des paiements ou du budget ; l’aide alimentaire projet, qui est généralement fournie dans le but d’appuyer des activités spécifiques d’atténuation de la pauvreté et de prévention des catastrophes, ciblant des groupes ou zones bénéficiaires bien définis ; l’aide alimentaire d’urgence, qui est destinée à des victimes de catastrophes naturelles ou anthropiques et leur est distribuée gratuitement. Dans la pratique, les différentes catégories d’utilisation s’estompent, notamment lorsqu’il y a une situation d’urgence ou de crise. L’autre grande approche consiste à catégoriser l’aide alimentaire en fonction de ses sources ou modes de fourniture : les transferts directs, y compris toute l’aide alimentaire provenant d’un pays donneur ; les achats ou échanges d’aide alimentaire dans un pays en développement, destinés à servir d’aide alimentaire dans un autre pays ; et les achats locaux, effectués dans un pays et utilisés comme aide alimentaire dans le même pays.

Cet indicateur est exprimé en millions USD, à prix constants, 2018 servant d’année de référence.