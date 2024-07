Abonnements haut débit fixe

Les abonnements à l'internet haut débit fixe (filaire) désignent l’ensemble des abonnements associés aux technologies ci-après, qui offrent un débit égal ou supérieur à 256 kbit/s en téléchargement : DSL, modem câble, fibre jusqu'au domicile et autres technologies fixes (notamment le haut débit via le réseau électrique ou via les lignes louées). Cet indicateur exprime le nombre d'abonnements pour 100 habitants et le nombre total d’abonnements.