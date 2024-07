Ratio dette/fonds propres des sociétés financières

Le ratio dette/fonds propres mesure le levier financier d’une entreprise, c’est-à-dire le degré de financement de ses activités sur fonds propres ou par endettement. On le calcule en divisant le montant total de la dette des sociétés financières par le montant total du passif en actions et parts de fond d'investissement pour le même secteur. La dette est la somme des catégories d’éléments de passif suivantes : numéraire et dépôts, titres de créance, crédits, droits sur les régimes d’assurance, de retraite et de garanties normalisées, et autres comptes à payer. Au dénominateur, les actions et parts de fonds d'investissement sont en valeur de marché. Le secteur des sociétés financières (S12) regroupe toutes les entités publiques et privées qui exercent des activités dans le domaine financier. Si le ratio est égal à 2.5, par exemple, l’encours de la dette est 2.5 fois supérieur à la valeur de marché de ses fonds propres.