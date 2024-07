Les positions d’IDE enregistrent le niveau total des investissements directs étrangers sur une période donnée. L’IDE désigne le fait pour un investisseur résident d’une économie d’acquérir un intérêt durable dans une entreprise résidente d’un autre pays et une influence significative sur cette entreprise.

Les positions d’IDE se répartissent entre positions d’IDE entrant et sortant. Les positions d’IDE sortant représentent la valeur des participations que détiennent les investisseurs résidents d’une économie dans les entreprises d’économies étrangères et des prêts nets qu’ils leur ont accordés. Les positions d’IDE entrant représentent la valeur des participations que détiennent les investisseurs étrangers dans les entreprises résidentes de l’économie déclarante et des prêts nets qu’ils leur ont accordés.

Cet indicateur est exprimé en millions USD et en pourcentage du PIB.