L’indice de restrictivité de l’IDE est un indicateur de l’OCDE mesurant le caractère restrictif des règles d’un pays en matière d’investissement direct étranger, en fonction de quatre types de restrictions : seuils autorisés pour les participations étrangères, mécanismes de filtrage ou d’autorisation, restrictions à l’emploi d’étrangers à des postes clés et restrictions à l’exploitation. Les questions d’application ne sont pas étudiées et des facteurs comme le degré de transparence ou le pouvoir d’accorder des autorisations ne sont pas pris en compte. L’indicateur présenté ici montre le degré de restrictivité dans neuf secteurs et le degré total, noté de 0 (ouvert) à 1 (fermé).