Cet indicateur rend compte de la valeur des opérations internationales liées à l'investissement direct pendant une période donnée, généralement un trimestre ou une année. Les flux financiers regroupent les acquisitions ou cessions de participations, le réinvestissement de bénéfices et les prêts interentreprises. Les flux sortants représentent les opérations qui accroissent l'investissement que les investisseurs de l'économie déclarante ont réalisé dans les entreprises d'un autre pays, par exemple en procédant à des prises de participations ou au réinvestissement de bénéfices, moins les opérations qui font régresser l'investissement que les investisseurs de l'économie déclarante ont réalisé dans les entreprises d'un autre pays, comme les cessions de participations ou les emprunts souscrits par les investisseurs résidents auprès d'entreprises de l'autre pays. Les flux entrants représentent les opérations qui accroissent l'investissement que les investisseurs étrangers ont réalisé dans les entreprises résidentes de l'économie déclarante moins les opérations qui font régresser l'investissement que les investisseurs étrangers ont réalisés dans les entreprises résidentes. Les flux d'IDE sont exprimés en USD et en pourcentage du PIB. L'IDE crée des liens stables et durables entre les économies.