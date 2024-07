Les taxes liées à l’environnement correspond aux recettes fiscales liées à l’environnement.

Parmi les caractéristiques considérées figurent les recettes fiscales, l’assiette fiscale, les taux d’imposition et les exonérations. Ces taxes s’appliquent aux domaines environnementaux suivants : les produits énergétiques (carburants inclus) ; les véhicules à moteur et les services de transport ; les émissions dans l’atmosphère et dans l’eau mesurées ou estimées, les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, certaines sources de pollution diffuse de l’eau, la gestion des déchets et les nuisances sonores, ainsi que la gestion de l’eau, des terres, des sols, des forêts, de la biodiversité, des espèces sauvages et des stocks halieutiques.

Cet indicateur est exprimé en pourcentage du PIB et des recettes fiscales.