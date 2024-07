Cet indicateur est exprimé en nombre de salariés du secteur manufacturier. Une entreprise est une entité juridique habilitée à mener des activités pour son compte propre, par exemple signer des contrats, posséder des biens, contracter des dettes et ouvrir des comptes bancaires. Il peut s'agir d'une société, d'une quasi-société, d'une entité à but non lucratif ou d'une entreprise non constituée en société. On peut classer les entreprises selon leur taille ; différents critères peuvent être utilisés à cet effet, mais le plus courant est l'effectif salarié. Les petites et moyennes entreprises (PME) emploient moins de 250 salariés, et se subdivisent en micro-entreprises (moins de 10 salariés), petites entreprises (10 à 49 salariés), et entreprises moyennes (50 à 249 salariés). Les grandes entreprises emploient au moins 250 salariés.