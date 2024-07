Salariés par taille d'entreprise

Le terme « salariés » fait référence à l'ensemble des personnes qui sont liées à une entreprise par une relation contractuelle, y travaillent et reçoivent en contrepartie une rémunération, y compris si elles sont en congé de maladie, en congé rémunéré ou en congés annuels. Les propriétaires et les associés d'entreprise actifs, les travailleurs familiaux non rémunérés et les travailleurs à domicile n'en font pas partie. Les salariés bénéficiant d'un contrat dit « stable » sont ceux qui ont eu ou conservent avec le même employeur un contrat de travail explicite ou implicite, ou une succession de contrats de cette nature, pendant une période supérieure à une durée minimale nationale (déterminée par le contexte du pays). Les salariés dits « ordinaires » jouissent d'un contrat stable et du paiement de taxes et charges sociales par l'entreprise, et/ou d'une relation contractuelle soumise au droit du travail national. Les entreprises sont soit petites ou moyennes (moins de 250 salariés), soit grandes (250 salariés et plus). Cet indicateur est exprimé en nombre de salariés du secteur manufacturier.