Rémunération des salariés par secteur d’activité

La rémunération des salariés se décompose en deux éléments : les salaires bruts et traitements en espèces ou en nature et les cotisations sociales à la charge de l’employeur. Cet indicateur couvre l’agriculture (y compris la sylviculture et la pêche), l’industrie et les services. Il est exprimé en pourcentage de la valeur ajoutée brute. Les données sont basées sur le Système de Comptabilité Nationale de 2008 (SCN 2008) pour tous les pays de l’OCDE.