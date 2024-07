La production d'électricité est la quantité d'électricité produite notamment dans les centrales fossiles, nucléaires, hydrauliques (à l'exclusion des stations de pompage), géothermiques, solaires, éoliennes ou brûlant des biocombustibles. Elle comprend la production des centrales qui produisent de l'électricité seule et celle des centrales de production combinée de chaleur et d'électricité (cogénération). Lorsque les données sont disponibles, elle comprend la production des producteurs dont la production est l'activité principale (qui produisent essentiellement pour la vente à des tiers) et celle des autoproducteurs (qui produisent, en totalité ou en partie, pour leur propre compte accessoirement à leur activité principale). Les deux catégories de centrales peuvent appartenir à des intérêts privés ou publics. Cet indicateur est exprimé en gigawattheures et en pourcentage de la production totale d'énergie.