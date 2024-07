La population âgée est la part des personnes âgées de 65 ans et plus dans la population totale.

Cet indicateur est utilisé dans le calcul de la population dépendante. La population dépendante est la part de la population d’âge inactif et qui dépend des autres pour les biens et services qu’elle consomme. La part de la population dépendante est la somme des populations âgée et jeune rapportée à la population totale. Le taux de dépendance des personnes âgées est le rapport entre la population âgée et la population d’âge actif (15-64 ans)

L’évolution démographique a des répercussions sur les dépenses publiques et privées consacrées aux retraites, à la santé et à l’éducation, ainsi que, plus généralement, sur la croissance économique et le bien-être.

Cet indicateur est exprimé en pourcentage de la population.