Valeur ajoutée domestique des exportations brutes

Les tableaux internationaux des entrées-sorties (TIES) fournissent une infrastructure statistique internationale qui cartographie les flux de production, de consommation, d'investissement à l'intérieur des pays et les flux de commerce international de biens et de services entre les pays, décomposés par activité économique et par pays, à l'échelle mondiale et de manière cohérente, et pour une période de temps rendant ces données adaptées à des fins analytiques.