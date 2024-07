Prévisions de la demande intérieure

La demande intérieure finale est la somme de la consommation finale, de l’investissement et des dépenses de formation de stock du secteur privé et des administrations publiques en termes réels. Les prévisions sont établies sur la base d’une évaluation de la situation économique dans chaque pays et du climat de l’économie mondiale, en ayant recours à des analyses reposant sur des modèles et à des avis d’experts. Cet indicateur est exprimé en taux de croissance annuels.