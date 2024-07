Les médecins sont définis comme ceux qui sont « en exercice », c'est-à-dire qui dispensent directement des soins aux malades. Cependant, dans le cas de certains pays (Canada, France, Pays-Bas, République slovaque et Turquie), faute de données comparables, les chiffres représentent les médecins « en activité » et comprennent donc ceux qui travaillent dans le secteur de la santé en tant qu'administrateurs, enseignants, chercheurs, etc. (soit 5 à 10 % de médecins de plus). Les médecins sont le plus souvent des généralistes qui dispensent de façon continue des soins aux particuliers et aux familles, ou des spécialistes tels que les pédiatres, les gynécologues/obstétriciens, les psychiatres, les spécialistes médicaux et les spécialistes chirurgicaux. Cet indicateur est exprimé en nombre de médecins pour 1000 habitants.