Ventilation de l’APD nette

La ventilation de l’aide publique au développement (APD) nette montre comment l’aide au développement est répartie entre les différents pays.

L’APD nette peut être ventilée par groupe de revenu (pays les moins avancés, autres pays à faible revenu, pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, non ventilé, et pays et territoires en développement plus avancés) ou par zone géographique (Afrique subsaharienne, Asie du Sud et Asie centrale, autres pays d’Asie et Océanie, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Amérique latine et Caraïbes, Europe, et non spécifié). La Liste des bénéficiaires de l’APD établie par le Comité d’aide au développement de l’OCDE indique quels pays et territoires en développement sont éligibles à l’APD. Cette liste est révisée tous les trois ans. Elle est élaborée à des fins statistiques et non pour orienter les décisions d’affectation de l’aide ou d’octroi de tout autre traitement préférentiel. La répartition géographique de l’aide, en particulier, relève de la décision et de la responsabilité des autorités nationales.

Cet indicateur est exprimé en millions USD, à prix constants, 2021 servant d’année de référence.