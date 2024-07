Discriminations au sein de la famille

La discrimination au sein de la famille est la dynamique du pouvoir au sein des ménages et évalue dans quelle mesure les filles et les femmes sont sous-évaluées.

L'indice des institutions sociales et du genre (ISE) saisit les facteurs sous-jacents de l'inégalité entre les sexes en tenant compte des lois, des normes sociales et des pratiques qui restreignent les droits des femmes et des filles et leur accès aux possibilités d'autonomisation et aux ressources. Les dimensions des institutions sociales discriminatoires comprennent le code de la famille discriminatoire, la restriction de l'intégrité physique, la restriction de l'accès aux ressources et aux actifs financiers, et la restriction de la liberté civile.

La discrimination au sein de la famille comprend :

le taux de mariage des enfants, la prévalence des filles âgées de 15 à 19 ans qui ont été ou sont encore mariées, divorcées, veuves ou dans une union informelle.

les attitudes à l'égard des mères qui travaillent, la population adulte qui est d'accord ou tout à fait d'accord avec l'affirmation selon laquelle " lorsqu'une mère travaille contre rémunération, les enfants souffrent ".

Cet indicateur est mesuré en pourcentage.