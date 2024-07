Les fumeurs quotidiens sont définis comme les personnes âgées de 15 ans et plus qui déclarent fumer chaque jour.

La comparabilité internationale est limitée en raison du manque d’harmonisation des enquêtes de santé menées dans les différents pays de l’OCDE pour évaluer les habitudes de consommation de tabac. La formulation de la question, les catégories de réponse et les méthodes administratives connexes varient.

Le tabac est un facteur de risque majeur pour au moins deux des principales causes de mortalité prématurée, à savoir les maladies cardiovasculaires et le cancer. De plus, il favorise nettement les maladies respiratoires.

Cet indicateur est exprimé en pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus, au total et par genre.