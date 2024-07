La balance des opérations courantes est un relevé des transactions internationales d'un pays avec le reste du monde. Le compte courant inclut toutes les transactions portant sur des valeurs économiques (autres que des actifs financiers) entre des entités résidentes et non résidentes. On y inscrit aussi les contreparties des valeurs économiques courantes qui sont fournies ou acquises sans réciprocité. Cet indicateur est mesuré en millions USD et en pourcentage du PIB.