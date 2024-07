Prévisions de la balance des opérations courantes

Les prévisions relatives à la balance des opérations courantes mesurent la valeur projetée des transactions internationales d'un pays avec le reste du monde. Le compte courant inclut toutes les transactions portant sur des valeurs économiques (autres que des actifs financiers) entre des entités résidentes et non résidentes. Les projections reposent sur une évaluation du stade auquel se trouve le cycle de l'activité économique dans chaque pays et à l'échelle mondiale, fondée sur une combinaison d’analyses provenant d'un certain nombre de modèles, ainsi que d'avis d'experts. Cet indicateur est exprimé en USD et en pourcentage du PIB.