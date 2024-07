La production de pétrole brut correspond aux quantités de pétrole extraites du sous-sol après élimination des matières inertes ou des impuretés qu'il contenait. Elle comprend le pétrole brut, les liquides de gaz naturel (LGN) et les additifs. Elle est exprimée en milliers de tonnes d'équivalent pétrole (tep).

Le pétrole brut est une huile minérale constituée d'un mélange d'hydrocarbures d'origine naturelle. Sa couleur va du jaune au noir, sa densité et sa viscosité sont variables. Les LGN sont des hydrocarbures liquides ou liquéfiés obtenus pendant le traitement, la purification et la stabilisation du gaz naturel. Les additifs (notamment, le MTBE ou le plomb tétraéthyle) sont des substances autres que des hydrocarbures qui sont ajoutées ou mélangées à un produit afin d'en modifier les propriétés, par exemple d'en améliorer les propriétés de combustion. On entend par production des raffineries la production de produits pétroliers secondaires des raffineries de pétrole.