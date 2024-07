Prix du pétrole brut à l'importation

Les prix d'importation du pétrole brut, tirés du Crude Oil Import Register tenu par l'AIE, dépendent des fluctuations habituelles de l'offre et de la demande et d'autres facteurs, notamment géopolitiques. Les informations sont recueillies auprès des organismes nationaux en fonction du type de brut, de l'origine géographique et de la qualité. Les prix moyens s'obtiennent en divisant la valeur par le volume enregistré par les administrations des douanes pour chaque position tarifaire. Les valeurs sont consignées à la date de l'importation et tiennent compte du coût, de l'assurance et du fret, mais non des droits d'importation. Le prix nominal au comptant du pétrole brut indiqué est celui de Dubaï pour les années 2003 à 2011 et celui de l'Arabian Light pour les années 1970 à 2002. Cet indicateur est exprimé en Dollars US par baril de pétrole. Le prix réel a été calculé à l'aide du déflateur du PIB aux prix du marché et avec 1970 comme nouvelle année de référence (1970 = 100).