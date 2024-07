La production végétale correspond à la quantité de produits végétaux obtenue par unité de surface récoltée.

Dans la plupart des cas, les données sur le rendement ne sont pas enregistrées, mais obtenues par calcul du rapport entre tonnage et surface récoltés. Le rendement effectif, sur l’exploitation, est fonction de plusieurs facteurs, tels que le potentiel génétique de la variété, le rayonnement solaire, l’eau et les éléments nutritifs absorbés par les plantes ou la présence d’adventices et d’ennemis des cultures.

La production végétale est tributaire de la disponibilité de terres arables et varie notamment en fonction des rendements, de l’incertitude macroéconomique et des modes de consommation. Elle a en outre une forte incidence sur les prix des produits agricoles. L’importance de la production végétale est fonction des surfaces récoltées, de la production par hectare (rendement) et des quantités produites.

Exprimé en tonnes par hectare, en milliers d’hectares et en milliers de tonnes, cet indicateur est calculé pour les principales cultures que sont le blé, le maïs, le riz et le soja.