Le transport conteneurisé désigne l’acheminement, par voie ferroviaire et maritime, de marchandises contenues dans des caisses réutilisables de dimensions normalisées. Les données s’y rapportant sont exprimées en tonnes et en équivalents vingt pieds (EVP). L’EVP, qui correspond à un conteneur d’une longueur de 20 pieds (6.10 m), sert d’unité de mesure des conteneurs de capacité diverse. On l’utilise aussi pour exprimer la capacité des navires porte-conteneurs ou des terminaux. Un conteneur de 20 pieds équivaut à 1 EVP.