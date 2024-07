L’indice de confiance des consommateurs est un indicateur de confiance normalisé qui donne une indication de l’évolution future de la consommation et de l’épargne des ménages.

Il repose sur leurs réponses à des enquêtes concernant leur situation financière attendue, leur sentiment sur la situation économique générale, le chômage et leur capacité d’épargne. Les valeurs supérieures à 100 dénotent une amélioration de la confiance des consommateurs à l’égard de la situation économique future, avec pour conséquence une moindre propension à épargner et une plus forte propension à réaliser des achats importants au cours des 12 mois à venir. Les valeurs inférieures à 100 témoignent d’un pessimisme à l’égard des évolutions futures de l’économie, qui peut se traduire par une tendance à épargner davantage et consommer moins.

Cet indicateur est exprimé sous la forme d’un indice dont l’amplitude a été normalisée ; moyenne sur longue période = 100.