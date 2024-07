Tomodensitomètres (scanners)

Un tomodensitomètre, également appelé scanner ou scanographe, est un appareil à rayons X qui combine informatiquement les images obtenues à l’aide de ces rayonnements pour produire des coupes transversales et, si nécessaire, des images tridimensionnelles des organes et structures internes du corps. Les médecins utilisent ces images pour diagnostiquer diverses pathologies. Le présent indicateur, exprimé en nombre d’appareils pour 1 million d’habitants, indique le nombre d’appareils au total ainsi que la répartition entre les hôpitaux et cliniques (consultations internes, principalement) d’une part, et les prestataires de soins ambulatoires (consultations externes, principalement) d’autre part.