Taux de vaccination des enfants

Tous les pays de l’OCDE ont mis en place des programmes de vaccination qui s’appuient sur leur interprétation des risques et des avantages de chaque vaccin. Il est clairement établi que les vaccins procurent une protection efficace et sans danger contre des maladies telles que la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la rougeole. Les taux de vaccination correspondent au pourcentage des enfants qui reçoivent la vaccination considérée dans le délai recommandé. L’âge de l’immunisation complète varie d’un pays à l’autre en fonction des différents calendriers de vaccination. Cet indicateur est présenté pour la rougeole et pour la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Il est mesuré en pourcentage des enfants âgés d'environ 1 an.