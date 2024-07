Les dépenses de l'administration centrale désignent les dépenses enregistrées dans les comptes finaux de l'administration centrale. Les données sont basées sur le Système de comptabilité nationale (SCN), ensemble de concepts, définitions, nomenclatures et règles de comptabilisation approuvé au plan international. Les dépenses de l'administration centrale par fonction décomposent les dépenses en fonction des activités soutenues par l'État. Le système de classification utilisé pour procéder à cette décomposition sur une base comparable internationalement est appelé Classification des fonctions des administrations publiques (COFOG). Les dépenses COFOG relèvent des 10 fonctions suivantes : services publics généraux ; défense ; ordre et sécurité publics ; affaires économiques ; protection de l'environnement ; logement et équipements publics ; santé ; loisirs, culture et religion ; éducation ; protection sociale. Les données relatives aux dépenses des administrations par fonction tiennent compte des transferts entre les différents niveaux d'administration. Le secteur des administrations publiques regroupe l'administration centrale, les administrations d'États fédérés et les administrations locales, ainsi que les administrations de sécurité sociale rattachées à ces entités. L'autorité politique de l'administration centrale s'étend à l'ensemble du territoire du pays ; l'administration centrale est compétente pour prélever des impôts sur toutes les entités résidentes et non résidentes engagées dans des activités économiques dans le pays. La responsabilité de la fourniture des biens et services publics et de la redistribution des revenus est répartie entre différents niveaux d'administration. Les données relatives à la répartition des dépenses des administrations publiques par niveau et par fonction peuvent offrir une indication de la mesure dans laquelle les principales activités des administrations publiques sont décentralisées et déléguées à des niveaux d'administration infra-nationaux. Cet indicateur des dépenses de l'administration centrale par fonction correspond à un certain pourcentage du total des dépenses.