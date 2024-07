Cet indicateur montre le taux de césariennes pour 100 000 femmes. Si l'accouchement par césarienne est nécessaire dans certaines circonstances, ses avantages par rapport à l'accouchement vaginal pour les accouchements normaux sans complications restent une question débattue. L'accouchement par césarienne reste une cause de mortalité maternelle accrue, de morbidité maternelle et infantile et de complications accrues pour les accouchements ultérieurs, ainsi que de hausse du coût financier, ce qui conduit à s’interroger sur la pertinence de pratiquer des césariennes qui ne sont pas nécessaires sur le plan médical. Cet indicateur est mesuré par 1 000 naissances vivantes.