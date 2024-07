Cet indicateur couvre deux facteurs importants lors du démarrage d'une entreprise:Titulaires de comptes financiers : L'indicateur représente le nombre d'hommes (ou de femmes) âgé(e)s de 15 ans et plus qui déclarent avoir un compte (seul ou avec quelqu'un d'autre) dans une banque ou un autre type d'institution financière, ou qui déclarent avoir personnellement utilisé un service financier sur un téléphone mobile au cours des 12 derniers mois, divisé par le nombre total d'hommes (ou de femmes) âgé(e)s de 15 ans et plus.Emprunter : L'indicateur représente le nombre d'hommes (ou de femmes) âgé(e)s de 15 ans et plus qui déclarent avoir emprunté de l'argent pour créer une entreprise au cours des 12 derniers mois, divisé par le nombre total d'hommes (ou de femmes) âgé(e)s de 15 ans et plus et du même sexe.Cet indicateur est mesuré par sexe en pourcentage du total des hommes ou des femmes employés.