L’indice de confiance des entreprises est un indicateur de confiance normalisé qui donne une indication des évolutions futures du point de vue des entreprises, d’après des enquêtes d’opinion sur l’évolution de la production, des commandes et des stocks de produits finis dans le secteur manufacturier.

Il peut être utilisé pour suivre la croissance de la production et anticiper les points de retournement de l’activité économique. Les valeurs supérieures à 100 témoignent d’une confiance accrue dans les performances des entreprises à court terme, tandis que les valeurs inférieures à 100 dénotent un pessimisme à l’égard des performances futures.

D’autres secteurs (construction, commerce de détail et services) ne sont pas pris en compte car on manque de données pour les pays de l’OCDE non membres de l’UE et les économies non membres de l’OCDE.

Cet indicateur est exprimé sous la forme d’un indice dont l’amplitude a été normalisée ; moyenne sur longue période = 100.