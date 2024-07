Levier financier du secteur bancaire

Ce ratio, appelé "multiplicateur de fonds propres" (ou levier financier), correspond à la somme de certains actifs financiers rapportée aux fonds propres du secteur bancaire. Le secteur bancaire englobe la banque centrale et les institutions financières et monétaires, et les autres intermédiaires financiers, à l’exception des compagnies d’assurance et des fonds de pension. Au numérateur, les actifs financiers sont les suivants : numéraire et dépôts, titres de créance et crédits. Les fonds propres se composent seulement des actions du secteur bancaire en valeur de marché, et exclut les parts de fonds d'investissement de ce même secteur.