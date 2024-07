Exposition à la pollution de l'air

Les particules fines (PM2.5) peuvent être inhalées et causer de graves problèmes de santé, en particulier des maladies respiratoires et cardiovasculaires, les effets les plus sévères se produisant chez les enfants et les personnes âgées. Il a été montré que l'exposition aux PM2.5 augmente considérablement le risque de maladies cardiaques et d'infarctus en particulier. Les estimations de coût ne représentent que le coût des décès prématurés. Ils sont calculés à l'aide des estimations de valeurs d'une vie statistique (VVS) et du nombre de décès prématurés imputables à la pollution de l'air ambiant par les particules. Les données se réfèrent à l'exposition de la population à plus de 10 microgrammes / m3 et sont exprimées en moyennes annuelles.