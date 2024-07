Les terres agricoles comprennent les terres arables, les cultures permanentes et les pâturages permanents. Elle englobe les cultures temporaires comme les céréales, les prés de fauche, les pâturages temporaires, les cultures maraîchères, les potagers et les jachères temporaires. Les terres en déprise du fait de l'itinérance sont exclues. Les cultures permanentes sont celles qui occupent les terres pendant des périodes prolongées, les végétaux n'ayant pas besoin d'être renouvelés après chaque récolte (vergers, vignes). Elles ne comprennent pas les forêts cultivées pour le bois. Les pâturages permanents sont les terres consacrées pendant cinq ans ou plus à des productions fourragères, cultivées ou naturelles. Dans les indicateurs agro-environmentaux se trouvent les terres agricoles dédiées à l'agriculture biologique et les cultures transgéniques. Cet indicateur est présenté sous la forme d'un chiffre global et pour chaque type de terres agricoles, et il est exprimé en hectares et en pourcentage.