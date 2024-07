Soutien financier à l'agriculture

Le soutien à l'agriculture est défini comme la valeur monétaire annuelle des transferts bruts à l’agriculture des consommateurs et des contribuables découlant des mesures d'aide à l'agriculture, quels que soient leurs objectifs ou leurs incidences économiques. Cela englobe l'estimation du soutien total (EST), l'estimation du soutien aux producteurs (ESP), l’estimation du soutien aux consommateurs (ESC), et l’estimation du soutien aux services d'intérêt général (ESSG). Le soutien à l’agriculture est exprimé en termes monétaires, en millions USD et millions EUR. Reflet du soutien accordé au secteur agricole dans sa totalité, l'EST cumule le soutien aux producteurs (ESP), le soutien aux consommateurs (ESC) et le soutien aux services d'intérêt général (ESSG). Les transferts aux producteurs agricoles sont mesurés au départ de l'exploitation et comprennent le soutien des prix du marché, les paiements budgétaires et le manque à gagner fiscal. L’ESC, qui correspond aux transferts aux consommateurs de produits agricoles, est mesurée au départ de l’exploitation. Si elle est négative, elle mesure la charge pour les consommateurs (taxe implicite) imputable au soutien des prix du marché (majoration des prix), dont les effets compensent et au-delà l’abaissement des prix à la consommation induit par les subventions à la consommation. L’ESSG comprend les transferts liés aux mesures qui créent des conditions propices au secteur agricole primaire par le développement d’institutions, d’infrastructures et de services publics ou privés. Il prend en compte les mesures dont le secteur agricole primaire est le principal bénéficiaire, mais n’intègre aucun paiement versé aux producteurs à titre individuel. Les transferts entrant dans l’ESSG n’ont aucun effet direct sur les recettes ou les coûts des producteurs agricoles, ni sur les dépenses de consommation.