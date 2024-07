Cet indicateur porte sur le niveau de formation des adultes, lequel est défini comme le plus haut niveau d'instruction atteint par les 25-64 ans. Trois niveaux sont retenus : inférieur au deuxième cycle du secondaire, deuxième cycle du secondaire et enseignement supérieur. En général, le deuxième cycle du secondaire fait suite à la réussite du premier cycle du secondaire, lequel dispense un enseignement de base, généralement de façon plus thématique et avec des enseignants plus spécialisés. L'indicateur est exprimé en pourcentage de la population de la même tranche d’âge ; concernant l’enseignement supérieur et le deuxième cycle du secondaire, les données sont également ventilées par sexe.