Base de données pour l'analyse structurelle (STAN)

Cette version tient compte des statistiques nationales (en particulier des pays européens) établies à partir du Système des Comptes Nationaux 2008 (SCN08) et considère, pour les séries en volumes, 2015 comme année de référence (auparavant, l'année de référence était 2010). Ces changements ont pris effet dans les Comptes Nationaux Annuels de l'OCDE en décembre 2019. De plus, cette version de STAN compte plus de mesures telles que l'investissement et le stock du capital pour l'équipement en TIC, les logiciels et les bases de données, et plus de ventilations sectorielles, comme les activités de services et de fabrication TIC et, en complément des regroupements d'activités liées à l'intensité de RD et aux TIC, figurent à présent des regroupements de branches portant sur l'intensité numérique.

Dans STAN, la liste des activités économiques couvre l'ensemble des postes de la CITI Rév. 4 présentés dans les statistiques de la Comptabilité Nationale (SCN08) de l'OCDE et d'EUROSTAT (maximum liste A*64). Y figurent également quelques postes supplémentaires détaillés à 2- et à 3- chiffres de la CITI Rév. 4, ainsi que des agrégats particuliers permettant d'établir une meilleure continuité avec des séries plus anciennes (en CITI Rév. 3) du Système de la comptabilité nationale.