Tableau de bord pour le suivi à court terme de la R-D des entreprises

Le Tableau de bord de l'OCDE pour le suivi à court terme de la R-D des entreprises (SwiFTBeRD) permet de visualiser les données de R-D trimestrielles, semestrielles et annuelles des plus grandes entreprises mondiales. SwiFTBeRD fournit des données individuelles (au niveau de l’entreprise) et agrégées (au niveau sectoriel). Les données présentées dans SwiFTBeRD sont celles déclarées par les entreprises. SwiFTBeRD est mis à jour régulièrement et rapidement après la publication des rapports financiers trimestriels des entreprises (dans un délai inférieur à deux mois à compter de la fin du trimestre de référence pour les données trimestrielles et inférieur à trois mois pour les données annuelles).

SwiFTBeRD cherche à fournir des indicateurs sur les tendances actuelles en matière de dépenses de R-D des entreprises, en se basant sur les données publiées publiquement par les entreprises. Ce nouvel outil expérimental (mis à disposition en version « beta » - en cours de développement) complète les statistiques officielles de l'OCDE sur la recherche et le développement publiées dans la base de l’OCDE sur les Statistiques de la recherche et développement (SRD) et dans les Principaux Indicateurs de la science et de la technologie (PIST) de l'OCDE. Les données officielles sur la R-D, principalement basées sur des enquêtes statistiques, fournissent les indicateurs structurels les plus robustes et les plus comparables à l'échelle internationale. Elles ont cependant le désavantage d’être publiées dans un délai relativement long compte tenu du temps nécessaire à leur collecte et à leur déclaration. Les chiffres de la R-D présentés dans les comptes financiers des entreprises permettent de fournir une image plus actuelle, complétant ainsi les données d'enquête.