Science, technologie et innovation : Tableau de bord de l'OCDE

La plateforme STI.Scoreboard fournit plus de 1000 indicateurs sur la recherche et le développement, la science, l'innovation des entreprises, les brevets, l'éducation et l'économie, s'appuyant sur les statistiques les plus récentes de l'OCDE et d’organisations internationales partenaires dont la qualité est assurée.

Ce tableau de bord fournit également une aide à l'interprétation des données, avec des informations sur la signification des indicateurs, les définitions clés, la méthodologie et les spécificités de chaque pays, avec un lien vers les sources d’origine. Il offre également la possibilité de naviguer et de rechercher l'ensemble de la plateforme, de connecter et de visualiser ensemble différents familles d'indicateurs, et propose un outil pour générer vos propres graphiques, les enregistrer et les partager.