Indicateurs scientifiques et bibliométriques

La scientométrie a été définie comme l'étude quantitative de la science. Ce domaine a évolué au fil du temps, passant de l'étude d'indices destinés à améliorer la recherche d'informations à partir de publications scientifiques évaluées par des pairs (communément décrites comme l'analyse « bibliométrique » de la science) pour couvrir d'autres types de documents et de sources d'informations liés à la science et à la technologie (S&T). Ces sources peuvent inclure des ensembles de données, des pages Web et des médias sociaux.

Les indicateurs scientifiques bibliométriques de l’OCDE présentent une collection annuelle de statistiques décrivant les tendances et la structure de la production scientifique dans les pays de l’OCDE et dans d’autres grandes économies. Les indicateurs disponibles s'appuient sur une source bibliographique scientifique privée pour cartographier la production scientifique, l'impact des citations, les modèles de collaboration et la mobilité implicite des auteurs scientifiques lorsqu'ils changent d'affiliation.

Les indicateurs scientométriques complètent et contribuent aux efforts de l’OCDE visant à normaliser, collecter, rapporter et analyser un large éventail d’activités scientifiques, technologiques et innovantes en fournissant des données factuelles sur un ensemble sélectionné de résultats en matière de S&T.