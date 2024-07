En complément de ces tableaux mis à jour une fois par an, un échantillon de séries historiques discontinues sont aussi disponibles :

Ces statistiques ont été recueillies par l’OCDE auprès de pays membres à la suite de la publication du Manuel de Frascati en 1963 et de ses deux révisions ultérieures en 1970 et 1974. En raison de discontinuités dans les séries, les données historiques sont présentées séparément de la publication de l’OCDE sur les Statistiques de la Recherche et du Développement. Les chercheurs et plus généralement les personnes intéressées par ce sujet sont invités à étudier les caractéristiques de ces données historiques. Les efforts pour tenter de construire indépendamment des séries cohérentes et dériver des indicateurs historiques sur de longues périodes, sont encouragés à des fins de recherche, sous réserve d’utilisation et de description des sources appropriées.

Pour compléter ces séries historiques, quelques tableaux issus de l'ancienne collecte (basée sur la version 2002 du Manuel Frascati) sont également disponibles :